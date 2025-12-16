Госпогранкомитет заявил, что западные БПЛА залетали в Беларусь 80 раз за 2025 год. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Владимир Мельниченко.
По его словам, в Беларуси были приняты серьезные меры: был определен учет летальных аппаратов, ужесточена ответственность за их применение. Владимир Мельниченко добавил, что со стороны органов пограничной службы также принимаются соответствующие меры.
— В цифрах — за текущий год это порядка 80 случаев пресечения с нашей стороны на противоправную деятельность с применением беспилотных летательных аппаратов, причем это больше относится к белорусско-литовскому, белорусско-польскому участку государственной границы, — уточнил заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Михаил Оксенюк дополнил и уточнил, что сегодня появились шары, метеозонды:
— Они немножко подальше, за пределы приграничной территории отнесены, сложнее их выявлять. Почему массовость? Да потому, что ветер дует в одну сторону, все вместе они, не сговариваясь, запускают, зная прогноз погоды. Шары полетели — вот и создается массовость.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с чем ведется бескомпромиссная борьба в Беларуси.
Тем временем Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.
Кроме того, Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.