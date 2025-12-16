Депутаты Татарстана поддержали инициативу о запрете продажи энергетиков

На совместном заседании комитетов Госсовета Татарстана депутаты единогласно поддержали инициативу, ограничивающую продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков («энергетиков») в общественных местах. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Речь идет о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной, медицинской, культурной, физической, спортивной деятельностей.
Решение направлено на защиту здоровья молодежи, так как потребление таких напитков, особенно среди лиц от 18 до 25 лет, за последний год выросло на 40%. Авторы законопроекта указывают, что маркетинговая реклама энергетиков создает иллюзию их пользы, которая научно не доказана. При этом избыток кофеина и иных стимуляторов может приводить к негативным последствиям для здоровья, включая эмоциональные нарушения. Существующий запрет на продажу подросткам не решает проблему полностью, так как молодые люди старше 18 лет остаются основной целевой аудиторией.
Проект предусматривает введение административных штрафов: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 150 тысяч рублей. Теперь документ будет направлен на дальнейшее рассмотрение в законодательные инстанции. Подобные ограничения уже действуют в более чем 60 регионах России. Практика показывает положительный эффект.
Напомним, в Татарстане отмечено снижение продаж алкоголя. Этот показатель по итогам девяти месяцев 2025 года составил 4,05 миллиона дал.