Депутаты Татарстана поддержали инициативу о запрете продажи энергетиков

Решение направлено на защиту здоровья молодежи, так как потребление таких напитков, особенно среди лиц от 18 до 25 лет, за последний год выросло на 40%. Авторы законопроекта указывают, что маркетинговая реклама энергетиков создает иллюзию их пользы, которая научно не доказана. При этом избыток кофеина и иных стимуляторов может приводить к негативным последствиям для здоровья, включая эмоциональные нарушения. Существующий запрет на продажу подросткам не решает проблему полностью, так как молодые люди старше 18 лет остаются основной целевой аудиторией.