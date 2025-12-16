«Клон Трампа»: что известно о новом президенте Чили

Хосе Антонио Каст займет пост главы страны в год своего 60-летнего юбилея. Он родился в 1966 году в Сантьяго в семье выходцев из Германии. Отец будущего чилийского президента Михаэль Каст Шинделе служил лейтенантом в немецкой армии и участвовал во Второй мировой войне на стороне нацистов. В декабре 2021 года СМИ сообщили, что Михаэль добровольно стал членом партии Адольфа Гитлера, вступив в нее в 1942 году, когда ему было 18 лет. В 1950-х годах он вместе с супругой оставил родину, где шло активное избавление от нацистской идеологии и ее последователей. В 1962 году Касты основали в Сантьяго колбасную фабрику. Продукция пользовалась спросом и позволила сколотить состояние, пишет RTVI.