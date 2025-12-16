Ричмонд
«Клон Трампа»: что известно о новом президенте Чили

Во втором туре выборов президента в Чили победил Хосе Антонио Каст. Он вступит в должность 11 марта 2026 года. Что известно о новом лидере республики на юго-западе Южной Америки, его политических взглядах, планах и почему его называют клоном Трампа, рассказывает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Хосе Антонио Каст займет пост главы страны в год своего 60-летнего юбилея. Он родился в 1966 году в Сантьяго в семье выходцев из Германии. Отец будущего чилийского президента Михаэль Каст Шинделе служил лейтенантом в немецкой армии и участвовал во Второй мировой войне на стороне нацистов. В декабре 2021 года СМИ сообщили, что Михаэль добровольно стал членом партии Адольфа Гитлера, вступив в нее в 1942 году, когда ему было 18 лет. В 1950-х годах он вместе с супругой оставил родину, где шло активное избавление от нацистской идеологии и ее последователей. В 1962 году Касты основали в Сантьяго колбасную фабрику. Продукция пользовалась спросом и позволила сколотить состояние, пишет RTVI.

Кроме Хосе Антонио, в семье Каст было девять детей. Некоторые из них активно участвовали в политической деятельности страны. Так, старший брат будущего президента Чили — Мигель Каст — занимал должность министра труда, а затем руководил Центробанком страны во время правления диктатора Аугусто Пиночета.

В 2021 году СМИ писали о возможной связи еще одного брата из семьи Каст со знаменитым диктатором. После переворота в Чили в 1973 году, когда власть в стране захватил Аугусто Пиночет, в стране произошла серия массовых убийств. Один из выживших дал показания, что 17-летний Кристиан Каст — старший брат Хосе Антонио — присутствовал во время избиений военной полицией фермеров. Кристиану удалось избежать ответственности, а позже спасшийся от гибели мужчина заявлял, что не уверен, что видел во время массового убийства именно Каста.

В президентских гонках Хосе Антонио Каст участвовал трижды, и только третья выборная кампания завершилась для него победой.

Впервые он заявился на выборы в 2017 году. По итогам голосования он, как независимый кандидат, занял четвертое место. В 2021 году Каст проиграл кандидату от левых — Гариэлю Боричу и стал вторым. В 2025-м Хосе Антонио с весомым отрывом обошел коммунистку Жанетт Хару. Во втором туре за него проголосовали почти 60% чилийцев.

Победу Каст одержал со слоганом «Сделаем Чили великой страной», который очень похож на лозунг, используемый американским президентом Дональдом Трампом в 2016 году. Тогда лидер США шел на выборы с обещанием «сделать Америку снова великой». Кроме того, новый чилийский лидер, как и американский президент, заявил о планах построить стену на границе страны для защиты от мигрантов-нелегалов. В США стена стала преградой для иностранцев из Мексики, Колумбии и Венесуэлы, в Чили — будет защищать от мигрантов из Боливии.

На выборах в 2025 году политик также пообещал ужесточить наказание для членов банд и построить для них несколько новых тюрем строгого режима.

Добиться победы ранее Касту мешали его взгляды, касающиеся военной диктатуры Пиночета. В СМИ широко распространялась информация о том, что в 1988 году, будучи студентом, политик участвовал в кампании чилийского национального плебисцита, в ходе которого решался вопрос о продлении правления Пиночета еще на восемь лет. Тогда большинство чилийцев (56% участников референдума) выступили против диктаторского режима.

Сейчас избиратели оценили консервативные лозунги Каста. Он выступает против однополых браков и абортов. В своих предвыборных кампаниях он заявлял, что планирует запретить искусственное прерывание беременности и свободную реализацию противозачаточных таблеток. Сам новый президент — многодетный отец, он воспитывает девять детей.

