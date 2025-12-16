Операторов БПЛА начали тренировать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в учебном центре Восточного военного округа начали обучение будущих операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Цикл подготовки включает теорию и практику. Занятия проходят в оборудованном классе с аппаратным и программным обеспечением, позволяющим симулировать полеты дронов в разных условиях. Военнослужащие осваивают управление, навигацию, техническое обслуживание и тактическое применение БПЛА.
В ходе практики используются квадрокоптеры с инфракрасными датчиками и камерами высокого разрешения. Это позволяет обнаруживать замаскированные объекты даже ночью и применять полученные знания в боевых задачах с учетом опыта из зоны проведения СВО.
Программа подготовки нацелена на формирование квалифицированных специалистов, способных эффективно использовать дроны в современных военных условиях, отметили в пресс-службе округа.