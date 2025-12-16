Ричмонд
Рябков уверен, что разрешение украинского кризиса на пороге

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос ведущего, насколько Рябков уверен, что разрешение украинского кризиса уже на пороге, российский дипломат выразил высокую степень убежденности.

«Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса», — подчеркнул замминистра, отметив, что «российская специальная военная операция была неизбежна из-за того, что события развивались в очень неправильном направлении».

