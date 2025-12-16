ГПК раскрыл, с каких направлений в Беларусь залетали западные беспилотники. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Владимир Мельниченко.
По его словам, в 2025 году воздушное пространство Беларуси западные беспилотники нарушили около 80 раз (подробнее мы писали здесь). Мельниченко обратил внимание, что указанное больше всего относится к двум направлениям: белорусско-польскому, белорусско-литовскому.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».
Тем временем Лукашенко сказал, с каким планетарным явлением нужно бороться.
А еще Лукашенко раскрыл, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом во время разговора в ближайшее время.