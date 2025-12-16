Литва построит новый военный полигон в десяти километрах от границы с Беларусью. Подробности сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
В эфире уточнили: по решению литовской стороны, в десяти километрах от границы с Беларусью будет построен новый военный полигон. Он, как ожидается, будет предназначен для обучения и местных военных, и военных НАТО.
Министерство обороны Литвы посчитало близость к государственным границам выгодной, а также подходящей в военном плане относительно Сувалкского коридора. Вместе с тем литовская сторона приняла решение удвоить площадь тренировочного поля неподалеку от Калининградской области России.
Ранее Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.
Тем временем в Латвии пенсионеры с гражданством Беларуси могут потерять часть льгот.
Кроме того, ГПК раскрыл, с каких направлений в Беларусь залетали западные беспилотники.