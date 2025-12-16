Рябков: РФ не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму

Он напомнил, что в 2022 году по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемой частью России.
«В настоящее время получается четыре субъекта, являющиеся неотъемлемой частью Российской Федерации. Я не говорю о Крыме. Эта история, как мы все помним, относится к 2014 году. Таким образом, у нас вместе получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции», — подчеркнул замминистра.
При этом, по словам Рябкова, «каким может быть результат наших переговоров с администрацией США, это открытый вопрос».