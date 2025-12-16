Политологи оценили итоги двухдневных переговоров в Берлине

Центральными пунктами повестки стали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО и территориальные вопросы. По завершении берлинских консультаций отмечалось, что сторонам не удалось добиться прогресса в урегулировании территориального вопроса. Что касается внеблокового статуса Украины, признание которого и так было очевидным, то по итогам переговоров он был зафиксирован де-юре и де-факто.
На это обратил внимание политолог Михаил Карягин.
Украина не получает членства и даже «дорожной карты по вступлению» в Альянс, что потребует от нее изменений в конституции. Фактически речь идет о достижении Россией одной из заявленных целей СВО.
Он также отметил, что гарантии «по типу статьи 5» будут представлены только подписантами мирного соглашения. Принципиальное значение имеет, кто именно выступит гарантом — одни лишь США или же к ним присоединится «коалиция желающих». Так или иначе, сокращение количества сторон в данном процессе также является важным результатом для России, уверен политолог.
«То есть фактически Зеленский в Берлине смог получить лишь символические гарантии, которые США ни к чему на самом деле не обязывают. Россия же потенциально получила реальные гарантии внеблокового статуса Украины», — резюмирует эксперт.
Политолог Максим Жаров считает, что Запад в ближайшие дни будет развивать тему «рождественского перемирия». Возможно только по этому вопросу участники переговоров в Берлине пришли к консенсусу, предполагает эксперт.
По всем же ключевым пунктам Трампа (вывод ВСУ из Донбасса, «гарантии безопасности», «репарационный кредит») сегодняшним берлинским сидельцам договориться, судя по вороху «позитива» от анонимов Госдепа и украинской стороны, ожидаемо не удалось.
Политолог Сергей Станкевич считает, что миссия Европы в Берлине провалилась. Эксперт уверен, что все последующие переговоры в похожем составе участников ни к чему не приведут. Ранее сообщалось, что в Майами готовится новый раунд переговоров США и Украины по подготовке мирного.
соглашения. Какой смысл в этих посиделках, если «план Трампа для Украины» и «Берлинская декларация войны» в принципе несовместимы? Берлинская декларация несовместима ни с предложениями Трампа, ни с позицией Москвы. И вместе им не сойтись.
Теперь предстоит испытание воли для Дональда Трампа, считает эксперт и выделяет два пути развития событий.
Первый заключается в том, что Зеленскому придется принять план Трампа. Если же это не получится, что тогда ему придется покинуть политическую сцену. США продолжат переговоры с Россией и временным «администратором» Киева. Эксперт не исключает и второй вариант — Трамп дистанцируется от украинской темы и оставляет Киев вместе с ЕС решать вопросы мирного урегулирования. Однако здесь возникает закономерный вопрос — куда деть политические амбиции Трампа, который вложил достаточно ресурсов в украинскую тему. Навряд ли он так просто оставить тему урегулирования конфликта на Украине.
Это предположение подтверждает запланированная в ближайшее время встреча США и Украины в Майями, на которой вновь будут обсуждать территориальные и другие вопросы.