Политологи оценили итоги двухдневных переговоров в Берлине

Первый заключается в том, что Зеленскому придется принять план Трампа. Если же это не получится, что тогда ему придется покинуть политическую сцену. США продолжат переговоры с Россией и временным «администратором» Киева. Эксперт не исключает и второй вариант — Трамп дистанцируется от украинской темы и оставляет Киев вместе с ЕС решать вопросы мирного урегулирования. Однако здесь возникает закономерный вопрос — куда деть политические амбиции Трампа, который вложил достаточно ресурсов в украинскую тему. Навряд ли он так просто оставить тему урегулирования конфликта на Украине.