Политологи оценили итоги двухдневных переговоров в Берлине

В Берлине завершились двухдневные консультации делегаций США и Украины. Во второй день к диалогу присоединились представители европейских стран и высокопоставленные чиновники НАТО. Редакция Новостей Mail узнала, что думают политологи об итогах переговоров в Германии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Центральными пунктами повестки стали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО и территориальные вопросы. По завершении берлинских консультаций отмечалось, что сторонам не удалось добиться прогресса в урегулировании территориального вопроса. Что касается внеблокового статуса Украины, признание которого и так было очевидным, то по итогам переговоров он был зафиксирован де-юре и де-факто.

На это обратил внимание политолог Михаил Карягин.

Украина не получает членства и даже «дорожной карты по вступлению» в Альянс, что потребует от нее изменений в конституции. Фактически речь идет о достижении Россией одной из заявленных целей СВО.

Михаил Карягин
политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Он также отметил, что гарантии «по типу статьи 5» будут представлены только подписантами мирного соглашения. Принципиальное значение имеет, кто именно выступит гарантом — одни лишь США или же к ним присоединится «коалиция желающих». Так или иначе, сокращение количества сторон в данном процессе также является важным результатом для России, уверен политолог.

«То есть фактически Зеленский в Берлине смог получить лишь символические гарантии, которые США ни к чему на самом деле не обязывают. Россия же потенциально получила реальные гарантии внеблокового статуса Украины», — резюмирует эксперт.

Политолог Максим Жаров считает, что Запад в ближайшие дни будет развивать тему «рождественского перемирия». Возможно только по этому вопросу участники переговоров в Берлине пришли к консенсусу, предполагает эксперт.

По всем же ключевым пунктам Трампа (вывод ВСУ из Донбасса, «гарантии безопасности», «репарационный кредит») сегодняшним берлинским сидельцам договориться, судя по вороху «позитива» от анонимов Госдепа и украинской стороны, ожидаемо не удалось.

Максим Жаров
политолог

Политолог Сергей Станкевич считает, что миссия Европы в Берлине провалилась. Эксперт уверен, что все последующие переговоры в похожем составе участников ни к чему не приведут. Ранее сообщалось, что в Майами готовится новый раунд переговоров США и Украины по подготовке мирного.

соглашения. Какой смысл в этих посиделках, если «план Трампа для Украины» и «Берлинская декларация войны» в принципе несовместимы? Берлинская декларация несовместима ни с предложениями Трампа, ни с позицией Москвы. И вместе им не сойтись.

Сергей Станкевич
политолог

Теперь предстоит испытание воли для Дональда Трампа, считает эксперт и выделяет два пути развития событий.

Первый заключается в том, что Зеленскому придется принять план Трампа. Если же это не получится, что тогда ему придется покинуть политическую сцену. США продолжат переговоры с Россией и временным «администратором» Киева. Эксперт не исключает и второй вариант — Трамп дистанцируется от украинской темы и оставляет Киев вместе с ЕС решать вопросы мирного урегулирования. Однако здесь возникает закономерный вопрос — куда деть политические амбиции Трампа, который вложил достаточно ресурсов в украинскую тему. Навряд ли он так просто оставить тему урегулирования конфликта на Украине.

Это предположение подтверждает запланированная в ближайшее время встреча США и Украины в Майями, на которой вновь будут обсуждать территориальные и другие вопросы.

