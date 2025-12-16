«Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР», — говорится в сообщении ведомства.
По данным СВР, Лондон, Париж и Берлин намерены сигнализировать Вашингтону о готовности развивать отношения с Пекином, если американская администрация продолжит настаивать на неприемлемых для европейцев условиях сделки по урегулированию украинского конфликта.
Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что разведывательные службы России и США поддерживают контакт друг с другом.
Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.Читать дальше