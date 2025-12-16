В посольстве США указали МВД Молдовы на риски из-за массовой миграции

Напомним, что в конце ноября нынешнего года стало известно, что Генеральный инспекторат по миграции и Министерство труда и социальной защиты наращивают усилия по интеграции иностранных работников на рынок труда республики, так как отечественные компании все чаще сталкиваются с нехваткой персонала.