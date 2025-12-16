Ричмонд
В посольстве США указали МВД Молдовы на риски из-за массовой миграции

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Посольство США выразило обеспокоенность возможной массовой миграцией в Молдову, об этом шла речь на встрече в понедельник поверенного диппредставительства Ника Петровича с министром внутренних дел Молдовы Даниэлой Мисаил-Никитин.

Источник: Sputnik.md

Как отмечается в официальном сообщении посольства, «Ник Петрович подчеркнул обеспокоенность США относительно массовой миграции, которая может привести к росту тяжких преступлений и нарушению правопорядка».

Отметим, что Петрович и ранее затрагивал эту тему, будучи гостем передач на молдавском телевидении. В частности, он отмечал, что при импорте рабочей силы властям Молдовы «следует проявлять крайнюю осторожность», так как Молдова «чрезвычайно уязвима к подобного рода изменениям».

Напомним, что в конце ноября нынешнего года стало известно, что Генеральный инспекторат по миграции и Министерство труда и социальной защиты наращивают усилия по интеграции иностранных работников на рынок труда республики, так как отечественные компании все чаще сталкиваются с нехваткой персонала.

На прошедшем в конце минувшей недели заседании парламента на проблему обратила внимание фракция социалистов. Они предложили организовать парламентские слушания по вопросу иммиграции в Республику Молдова, чтобы правительство предоставило полную информацию о том, сколько иностранцев ежедневно въезжают в страну и каков их статус. Однако правящее большинство PAS отклонило инициативу.