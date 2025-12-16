Глава ЕК назвала принципы урегулирования конфликта на Украине

Глава ЕК считает, что для надежного мира Украине следует также предоставить «надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности». Она уточнила, что Вашингтон допускает оказание военной поддержки Киеву, как и европейские лидеры, но акцентировала внимание на том, что самой надежной и долгосрочной гарантией безопасности станет включение Украины в Евросоюз. Фон дер Ляйен заверила, что в ЕС решения, которые будут приниматься новым членом, будут уважаться.