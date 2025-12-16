Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЕК назвала принципы урегулирования конфликта на Украине

Прекращение огня, гарантии безопасности, никаких решений по Украине без Киева и Брюсселя и финансовая помощь. Такие принципы урегулирования украинского кризиса обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ЕС в Берлине, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава Еврокомиссии опубликовала заявление, в котором говорится, что для разрешения противостояния между Москвой и Киевом первым делом следует добиться прекращения огня. Она уточнила, что достичь этого можно, обеспечив постоянное давление на Россию. «Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС», — цитирует заявление фон дер Ляйен «Интерфакс».

Глава ЕК считает, что для надежного мира Украине следует также предоставить «надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности». Она уточнила, что Вашингтон допускает оказание военной поддержки Киеву, как и европейские лидеры, но акцентировала внимание на том, что самой надежной и долгосрочной гарантией безопасности станет включение Украины в Евросоюз. Фон дер Ляйен заверила, что в ЕС решения, которые будут приниматься новым членом, будут уважаться.

«(…) Ничего об Украине без Украины. Ничего о ЕС без ЕС. Ничего о НАТО без НАТО», — добавила председатель ЕК.

В третьем пункте заявления Урсулы фон дер Ляйен говорится об экономическом восстановлении Украины. Она отметила, что потребности Киева «огромны и неотложны», и добавила, что Европа, как сильный и надежный партнер, заинтересована в восстановлении и процветании Украины, поэтому обеспечит две трети финансовых расходов страны в течение двух лет, выделив 90 млрд евро. Глава ЕК уточнила, что Европейский совет обсудит детали поддержки Киева на этой неделе.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше