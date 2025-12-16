Глава ЕК назвала принципы урегулирования конфликта на Украине

Глава Еврокомиссии опубликовала заявление, в котором говорится, что для разрешения противостояния между Москвой и Киевом первым делом следует добиться прекращения огня. Она уточнила, что достичь этого можно, обеспечив постоянное давление на Россию. «Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС», — цитирует заявление фон дер Ляйен «Интерфакс».
Глава ЕК считает, что для надежного мира Украине следует также предоставить «надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности». Она уточнила, что Вашингтон допускает оказание военной поддержки Киеву, как и европейские лидеры, но акцентировала внимание на том, что самой надежной и долгосрочной гарантией безопасности станет включение Украины в Евросоюз. Фон дер Ляйен заверила, что в ЕС решения, которые будут приниматься новым членом, будут уважаться.
В третьем пункте заявления Урсулы фон дер Ляйен говорится об экономическом восстановлении Украины. Она отметила, что потребности Киева «огромны и неотложны», и добавила, что Европа, как сильный и надежный партнер, заинтересована в восстановлении и процветании Украины, поэтому обеспечит две трети финансовых расходов страны в течение двух лет, выделив 90 млрд евро. Глава ЕК уточнила, что Европейский совет обсудит детали поддержки Киева на этой неделе.