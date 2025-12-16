Axios: Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение перемирия в Газе

По словам источников, Вашингтон счел, что Израиль, нанеся удар, нарушил режим прекращения огня, говорится в статье. Послание Белого дома заключалось в следующем: «Если ты хочешь испортить свою репутацию и показать, что не соблюдаешь (мирное) соглашения, то пожалуйста. Но мы не позволим тебе испортить репутацию президента Трампа после того, как он выступил посредником в сделке по Газе».
Израильский чиновник пояснил Axios, что Белый дом попытался донести до Нетаньяху, что некоторые арабские страны расценили этот удар как нарушение режима прекращения огня.
Официальные лица рассказали Axios, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер сыты по горло Нетаньяху.
Уиткоффа и Кушнера бесит непреклонность Израиля по ряду вопросов, связанных с Газой.
Другой американский источник отметил, что «за последние два года Нетаньяху превратился в глобального изгоя». «Нетаньяху должен спросить себя, почему (президент Египта Абдель Фаттах) ас-Сиси отказывается встретиться с ним и почему спустя пять лет после подписания соглашений Авраама его до сих пор не пригласили посетить ОАЭ», — сказал он. По словам официальных лиц США, Вашингтон просит Нетаньяху не предпринимать «шагов, которые воспринимаются в арабском мире как провокации».
Как напоминает издание, очередная размолвка между Вашингтоном и Тель-Авивом произошла за две недели до запланированной встречи Нетаньяху и Трампа в президентской резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.