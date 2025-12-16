Axios: Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение перемирия в Газе

Другой американский источник отметил, что «за последние два года Нетаньяху превратился в глобального изгоя». «Нетаньяху должен спросить себя, почему (президент Египта Абдель Фаттах) ас-Сиси отказывается встретиться с ним и почему спустя пять лет после подписания соглашений Авраама его до сих пор не пригласили посетить ОАЭ», — сказал он. По словам официальных лиц США, Вашингтон просит Нетаньяху не предпринимать «шагов, которые воспринимаются в арабском мире как провокации».