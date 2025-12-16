Эксперт раскрыл сценарий войны между Китаем и США

Эксперт уточнил, что в настоящее время государства в основном ведут гибридные войны с привлечением спецслужб, но допустил, что противостояние между КНР и Штатами станет крупной конвенциональной войной.
Собеседник RTVI отметил, что свидетельством того, что конфликты, ведущиеся с нормами международного права, возвращаются, является конфликт России и Украины. По его словам, если Китай и США вступят в борьбу, то статистика о сокращении таких войн в мире будет «перечеркнута».
Историк добавил, что исключить применение ядерных боеголовок в конфликте США и Китая нельзя, так как, с одной стороны, наличие ядерного оружия будет сдерживать противников, а с другой — станет соблазном его использовать.
Для Центральной и Восточной Европы вариант применения ядерного оружия эксперт считает нереальным, так как «независимо от того, кто его использует, пострадают все», а отдавший приказ о ядерной атаке получит статус преступника.
Орбах отметил, что если Китай применит ядерные бомбы для ударов по американским авианосцам в Тихом океане, то это будет обоснованно международным законодательством. «Потому что каждый, кто находится на авианосце, является законной военной целью», — объяснил он. Эксперт уточнил, что в случае такого удара не будет сопутствующего ущерба, потому что атака будет произведена в Тихом океане.
В США не скрывают, что готовятся к боестолкновению с Китаем. Осенью 2024 года ВМС США опубликовали план подготовки к войне с КНР. Согласно документу, Пентагон намерен увеличить количество роботехники. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин также распорядился усилить обеспечение Вооруженных сил страны.