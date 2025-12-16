Эксперт раскрыл сценарий войны между Китаем и США

Орбах отметил, что если Китай применит ядерные бомбы для ударов по американским авианосцам в Тихом океане, то это будет обоснованно международным законодательством. «Потому что каждый, кто находится на авианосце, является законной военной целью», — объяснил он. Эксперт уточнил, что в случае такого удара не будет сопутствующего ущерба, потому что атака будет произведена в Тихом океане.