В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии

Если в Киеве доминирует желание подменить выход на сделку «сиюминутными нежизнеспособными» решениями, то Москва вряд ли готова в этом участвовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос журналиста о том, согласится ли Москва на предложенное Киевом и европейскими странами рождественское перемирие.

«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

С этой идеей накануне выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он призвал Москву объявить перемирие на католическое Рождество. «Мяч на стороне России», — подчеркнул политик.

Предложение поддержал украинский лидер. Вместе с этим он подчеркнул, что США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно обеспечить его качество.

Материал дополняется.

