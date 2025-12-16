В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии

Так он ответил на вопрос журналиста о том, согласится ли Москва на предложенное Киевом и европейскими странами рождественское перемирие.
«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
С этой идеей накануне выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он призвал Москву объявить перемирие на католическое Рождество. «Мяч на стороне России», — подчеркнул политик.
Предложение поддержал украинский лидер. Вместе с этим он подчеркнул, что США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно обеспечить его качество.
Материал дополняется.