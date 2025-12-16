Axios: США хотят представить России сильнейший пакет предложений по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с Россией по итогам недавней встречи в Берлине, после чего украинская делегация может вновь встретиться с представителями команды Дональда Трампа. По словам Зеленского, дальнейшие шаги будут зависеть от результатов этих контактов, включая возможную встречу на уровне лидеров. В Белом доме заверили, что по итогам переговоров с Украиной США хотят предложить «сильнейший пакет» в рамках мирного плана, чтобы перейти к переговорам с Россией.