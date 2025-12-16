Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 декабря: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Москва пока не видела текст совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву.

Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву, когда увидит его.

Позиция Москвы по урегулированию на Украине понятна Вашингтону и Киеву.

Россия хочет остановить войну и гарантировать мир, не готова участвовать в подмене выхода на сделку сиюминутными решениями.

Последний разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября.

Путин уже работает с вопросами россиян на прямую линию.

Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

16 декабря у Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч. Одна из них будет с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, который расскажет о делах в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше