Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 декабря: главное

Москва пока не видела текст совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву.
Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели.
Москва проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву, когда увидит его.
Позиция Москвы по урегулированию на Украине понятна Вашингтону и Киеву.
Россия хочет остановить войну и гарантировать мир, не готова участвовать в подмене выхода на сделку сиюминутными решениями.
Последний разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября.
Путин уже работает с вопросами россиян на прямую линию.
Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии.
16 декабря у Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч. Одна из них будет с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, который расскажет о делах в регионе.