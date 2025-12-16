Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси высказался об организации встречи с Литвой

МИД указал на смену риторики по отношению к Беларуси в Литве.

Источник: Комсомольская правда

МИД указал на смену риторики по отношению к Беларуси в Литве.

В Министерстве иностранных дел Беларуси высказались об организации встречи с Литвой, пишет БелТА.

Так, пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, обратил внимание на изменение риторики официального Вильнюса.

— Хотели бы отметить эволюцию публичных заявлений литовской стороны, — заметил он.

И добавил, что литовские политики от категоричного отказа от любого политического диалога перешли к выражению готовности осуществить контакты с Беларусью на уровне посла по особым поручениям.

При этом Варанков высказался об организации встречи с Литвой, поясняя, что пока от Литвы запроса на такие переговоры не поступило.

— Несмотря на смену риторики в медиапространстве, никакого официального предложения или запроса на организацию встречи по дипломатическим каналам от Вильнюса не поступало, — констатировал представитель белорусской дипломатии.

Ранее Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.

А еще глава МИД Рыженков сказал, пожелания какой страны готова выполнить Беларусь.

Кроме того, МИД Литвы заявил, что ЕС не обсуждает снятие санкций с белорусского калия.