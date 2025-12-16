МИД Беларуси высказался об организации встречи с Литвой

МИД указал на смену риторики по отношению к Беларуси в Литве.
В Министерстве иностранных дел Беларуси высказались об организации встречи с Литвой, пишет БелТА.
Так, пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, обратил внимание на изменение риторики официального Вильнюса.
— Хотели бы отметить эволюцию публичных заявлений литовской стороны, — заметил он.
И добавил, что литовские политики от категоричного отказа от любого политического диалога перешли к выражению готовности осуществить контакты с Беларусью на уровне посла по особым поручениям.
При этом Варанков высказался об организации встречи с Литвой, поясняя, что пока от Литвы запроса на такие переговоры не поступило.
— Несмотря на смену риторики в медиапространстве, никакого официального предложения или запроса на организацию встречи по дипломатическим каналам от Вильнюса не поступало, — констатировал представитель белорусской дипломатии.
Ранее Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.
А еще глава МИД Рыженков сказал, пожелания какой страны готова выполнить Беларусь.
Кроме того, МИД Литвы заявил, что ЕС не обсуждает снятие санкций с белорусского калия.