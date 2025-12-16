Черноморский флот опроверг заявление СБУ о подрыве подлодки в Новороссийске

Безэкипажный катер Sea Baby является многоцелевым ударным надводным дроном, который предназначен для проведения различных боевых операций на море. Sea Baby имеет длину в 7 м и ширину почти 3 м. Масса полезной нагрузки БЭКа составляет 1,2 т, а в модернизированном варианте — до 2 т с дальностью хода до 1,5 тыс. км и скоростью до 90 км/ч. Есть и подводная версия этого аппарата, которая и приняла участие в атаке Новороссийской ВМБ.