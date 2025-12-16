Ричмонд
Молдавская оппозиция предложила поднять налог на прибыль для энергокомпаний

КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте два законопроекта, которые предполагают поддержку местных производителей, а также увеличение налога на прибыль для энергокомпаний с 12% до 25% для пополнения дохода госбюджета, сообщил лидер политформирования, экс-президента республики Игорь Додон.

«Зарегистрировали в парламенте два важных законопроекта. Призываем коллег по парламенту поддержать эти инициативы», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Один из законопроектов обязывает торговые сети выделять не менее 50% полок под продукты местного производства, ещё одна законодательная инициатива касается введение налога для энергокомпаний.

«Законопроект, которым мы предлагаем ввести налог на прибыль в 25% для компаний-поставщиков и дистрибьюторов электроэнергии и природного газа в Республике Молдова на период 2025—2027 годов вместо действующих 12%. Цель — увеличить доходы госбюджета, так как энергетические компании получили значительные прибыли на фоне роста тарифов и бюджетных компенсаций населению. Дополнительные поступления планируется направлять на финансовую устойчивость и социальную поддержку», — отметил Додон.

Политик пояснил, что подобная налоговая практика существует в ряде стран Европейского союза — Португалии, Испании, Германии и Румынии.

В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65−75%, а на отопление — на 12−38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказалась в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

