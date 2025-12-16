Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: европейские лидеры намерены оставаться в Брюсселе, пока не договорятся о помощи Украине

Европейские лидеры намерены продолжать работу в Брюсселе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по финансовой поддержке Украины. Об этом сообщила Politico заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауну.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейские чиновники предупреждали, что обсуждения по Украине могут растянуться на многие часы или даже сутки. По их словам, предотвратить финансовый кризис в стране — задача критической важности. Обсуждение этой темы в числе прочих велось на переговорах в Берлине 15 декабря, пишут «Ведомости». Сейчас участники форсируют процесс, стремясь достичь договоренностей до саммита лидеров в рамках Совета ЕС, назначенного на 18 декабря.

План Евросоюза предоставить Украине «репарационный кредит» в 210 млрд евро за счет замороженных российских активов находится все еще на стадии обсуждения, отмечается в материале Politico. Часть стран-участниц ЕС требует гарантий его юридической безупречности. Четыре чиновника Евросоюза сообщили, что альтернативы этому плану пока нет, и он рассматривается как ключевая инициатива по поддержке Украины. Однако в Брюсселе опасаются, что ставка лишь на один вариант чревата серьезными проволочками в финансировании Киева.

12 декабря Совет Евросоюза проголосовал за бессрочную блокировку российских активов. Эта первая мера была утверждена при поддержке Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии. Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы РФ в размере 210 млрд евро на финансирование Киева.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше