Politico: европейские лидеры намерены оставаться в Брюсселе, пока не договорятся о помощи Украине

План Евросоюза предоставить Украине «репарационный кредит» в 210 млрд евро за счет замороженных российских активов находится все еще на стадии обсуждения, отмечается в материале Politico. Часть стран-участниц ЕС требует гарантий его юридической безупречности. Четыре чиновника Евросоюза сообщили, что альтернативы этому плану пока нет, и он рассматривается как ключевая инициатива по поддержке Украины. Однако в Брюсселе опасаются, что ставка лишь на один вариант чревата серьезными проволочками в финансировании Киева.