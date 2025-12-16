Politico: европейские лидеры намерены оставаться в Брюсселе, пока не договорятся о помощи Украине

Европейские чиновники предупреждали, что обсуждения по Украине могут растянуться на многие часы или даже сутки. По их словам, предотвратить финансовый кризис в стране — задача критической важности. Обсуждение этой темы в числе прочих велось на переговорах в Берлине 15 декабря, пишут «Ведомости». Сейчас участники форсируют процесс, стремясь достичь договоренностей до саммита лидеров в рамках Совета ЕС, назначенного на 18 декабря.
План Евросоюза предоставить Украине «репарационный кредит» в 210 млрд евро за счет замороженных российских активов находится все еще на стадии обсуждения, отмечается в материале Politico. Часть стран-участниц ЕС требует гарантий его юридической безупречности. Четыре чиновника Евросоюза сообщили, что альтернативы этому плану пока нет, и он рассматривается как ключевая инициатива по поддержке Украины. Однако в Брюсселе опасаются, что ставка лишь на один вариант чревата серьезными проволочками в финансировании Киева.
12 декабря Совет Евросоюза проголосовал за бессрочную блокировку российских активов. Эта первая мера была утверждена при поддержке Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии. Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы РФ в размере 210 млрд евро на финансирование Киева.