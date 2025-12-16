Политолог Виктор Жосу: Смеси Сороса с Рисипенами протокол не писан!
Аналитик прокомментировал оценку фото, которая дала журналистка Лариса Веверица:
Адепты публикуют это фото и не задумываются о его двусмысленности. На самом деле — это ужасный снимок.
Полная безнадёга на этой картинке. Одинокая странница в холодном мире большой политики. Не она определяет ее правила. Но, на свою беду, она возомнила себя вершительницей…
Чего? Мира? Судеб? Не по плечу ей это. Но тянет лямку.
Она не станет женщиной-легендой. Это фото не про восхождение.
И о кульке… Как говорят пропагандисты ПАС по поводу известного видео: все же очевидно!
