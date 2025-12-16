Axios: Маск начал финансировать новые избирательные кампании республиканцев

Как отмечает портал, это свидетельствует о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта. По информации собеседников Axios, Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в борьбе за места в Конгрессе в 2026 году и дал понять, что продолжит финансирование в течение всего избирательного цикла 2026 года. Точные суммы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний в следующем месяце, уточняет портал.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия как правило терпит на промежуточных выборах поражение.
В июне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства грозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.