Зять Трампа передумал строить отель на месте здания Генштаба Югославии

Ранее президент Александр Вучич назвал «коррумпированной бандой» прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (JTOK) республики из-за дел, связанных с бывшим зданием Генштаба. Он пояснил, что еще в 2016 году договорился с США о создании на месте здания музея жертв агрессии НАТО, однако прокуратура «по указанию извне» возбудила уголовное дело. JTOK в ответ на слова Вучича обвинила его в злоупотреблении полномочиями.