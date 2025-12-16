Telegraph: Киев либо принимает гарантии безопасности, либо остается без них

«Поскольку американская сторона не объявила сразу ни о каких достигнутых результатах, можно констатировать, что их попросту нет. В свою очередь всевозможные информационные спекуляции вокруг итогов переговоров в Германии вообще не похожи на правдоподобную и жизнеспособную договоренность. Сам факт того, что ведутся переговоры о прекращении российско-украинского конфликта без одной из сторон, вызывает много вопросов», — сказал политолог.