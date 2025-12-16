Ричмонд
В Совфеде оценили идею о многонациональных силах на Украине

Для России неприемлем вариант дислокации многонациональных сил на территории Украины для обеспечения соблюдения мирных договоренностей, так как они будут представлены силами НАТО. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор прокомментировал совместное заявление европейских политиков по итогам встречи в Берлине, где обсуждался вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву. Лидеры ЕС пришли к мнению, что на Украине должны быть размещены многонациональные силы.

По мнению Григория Карасина, заявляя о многонациональном воинском контингенте, представители Европы на самом деле имеют в виду ввод войск Североатлантического альянса на Украину, против чего выступает Россия. «Размещение национальных сил на территории Украины — это звучит одиозно и неприемлемо», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что многонациональные войска будут составлены из военнослужащих, входящих в состав западного военного блока, что недопустимо для Москвы и о чем российская сторона не раз заявляла. Карасин отметил, что называть войска НАТО можно как угодно, хоть многонациональными силами, но суть это не меняет.

Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» уже сформировала план по развертыванию войск на Украине. Западные силы, по его словам, после урегулирования конфликта помогут ВСУ восстановиться после боевых действий с Россией и обеспечат контроль над воздушным пространством.

The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон не намерен размещать американских военных на территории Украины в составе войск «коалиции желающих» или отдельно.

