Даже при рыночной цене на газ электроэнергия для правого берега Днестра на МолдГРЭС экономически выгоднее, чем её закупка на европейском рынке: Но жители Молдовы остаются заложниками политических решений

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский утверждает что «Молдавскую ГРЭС “убивают” по политическим причинам».

Источник: Комсомольская правда

Муравский: Электроэнергия от Молдавской ГРЭС дешевле, но режим держит в заложниках население обоих берегов Днестра.

Производство электроэнергии для правого берега Днестра на МолдГРЭС экономически выгоднее, чем её закупка на европейском рынке, но граждане остаются заложниками политических решений, заявил экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

Он отметил, что прежней ситуации с «практически бесплатным», по его выражению, российским газом уже не будет. Тем не менее, по его словам, даже при рыночной цене газа выработка значительной части электроэнергии на Молдавской ГРЭС обойдётся дешевле и будет стабильнее, чем закупки на европейском рынке с его ценовыми колебаниями.

«Это более надёжный по стабильности и уровню цен источник, чем покупаемая нами сейчас европейская электроэнергия. Однако сегодня всё население левого и правого берегов Днестра оказалось заложниками политической игры властей Молдовы, в которой всё поставлено на то, чтобы максимально разорвать все прямые и косвенные связи с Россией», — подчеркнул Александр Муравский.

