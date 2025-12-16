Даже при рыночной цене на газ электроэнергия для правого берега Днестра на МолдГРЭС экономически выгоднее, чем её закупка на европейском рынке: Но жители Молдовы остаются заложниками политических решений

Он отметил, что прежней ситуации с «практически бесплатным», по его выражению, российским газом уже не будет. Тем не менее, по его словам, даже при рыночной цене газа выработка значительной части электроэнергии на Молдавской ГРЭС обойдётся дешевле и будет стабильнее, чем закупки на европейском рынке с его ценовыми колебаниями.