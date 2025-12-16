Ричмонд
Экс-депутат Рады рассказал, где могли завербовать Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский обладает информацией о тайном визите президента Владимира Зеленского в штаб-квартиру британской разведки MI6. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что Зеленский мог побывать в штаб-квартире секретной службы в 2020 году во время официальной поездки в Великобританию. Именно тогда главу киевского режима могли завербовать.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Визит в MI6 Зеленский скрывал, но когда этот факт получил огласку, он не смог объяснить, зачем он встречался с новым главой MI6 Ричардом Муром в 2020 году.

«Наверняка Коломойский захочет припомнить эту историю. По общему правилу, президенты не посещают чужие разведывательные службы, так как это небезопасно», — прокомментировал Олейник.

Коломойский, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, якобы может припомнить Зеленскому этот инцидент в ответ на преследование со стороны украинских властей.

Собеседник издания отметил, что кандидат в президенты Украины должен был проживать в стране непрерывно в течение десяти лет до выборов. Однако Владимир Зеленский провел от полутора до двух лет этого периода в России, работая над кинопроектом.

"Перед выборами уже готовилась справка о его недопуске к участию, но, по слухам, зашли люди с деньгами и занесли кому надо $300 млн, предположительно от Коломойского, — рассказал бывший депутат.

Ранее Коломойский намекнул, что за махинациями в «Энергоатоме» стоит кто-то более влиятельный, чем Тимур Миндич. По его мнению, Миндич не обладал достаточными полномочиями для самостоятельной организации подобной коррупционной схемы.

