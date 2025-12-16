Foreign Affairs: уроки Украины могут оказаться бесполезными в конфликте США с Китаем

Украина
В статье говорится, что многие из этих систем, особенно разработанные стартапами, оказались неэффективны или полностью провалились на поле боя из-за повсеместного радиоэлектронного подавления и тяжелых условий.
По его словам, преимущественно сухопутное наступление России привело к формированию протяженных и слабо укомплектованные линий фронта, а отсутствие господства в воздухе снизили роль авиации. С середины 2023 года ни одна из сторон не может проводить масштабные маневренные операции. Боевые действия свелись к медленным разведывательно-наступательным действиям небольших пехотных подразделений через минные поля против укрепленных линий, говорится в статье.
К 2024 году дроны и новые технологии (оптоволоконное управление, ИИ-ассистированное наведение на конечном участке траектории) начали определять ход боевых действий. Средства противодействия дронам (сетки, радиоэлектронное подавление, специализированные дробовые и пушечные боеприпасы) тоже приобрели критическое значение и быстро развиваются, отмечает Бронк.
Китай
Конфликт между США и Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе будет кардинально отличаться от украинского.
Успех США будет зависеть от их способности наносить быстрые и точные удары с воздуха и моря на большие расстояния, преодолевая китайские ракетные, авиационные и морские угрозы. Это потребует высококвалифицированных экипажей и слаженных действий, отмечает Бронк.
Он предполагает, что дроны могут быть полезны для обороны Тайваня от вторжения и для противодействия китайским беспилотникам, но для американских ВВС и ВМС, выполняющих задачи воздушного прикрытия и морской поддержки с удаленных баз, они будут гораздо менее эффективны.
Современные американские истребители — F-22, F-35 и F/A-18E/F — имеют ограниченный радиус действия. При боевом радиусе от 560 до 960 километров они вынуждены полагаться на самолеты-заправщики, которые в условиях конфликта окажутся под угрозой со стороны Китая.
Малые дроны, даже самые продвинутые FPV-модели с оптоволоконным управлением, используемые на Украине, тоже имеют ограниченный радиус действия (около 25 километров). То есть беспилотники, которые кардинально изменили характер боевых действий на Украине, окажутся малоэффективными на начальных этапах гипотетического конфликта между США и Китаем, считает автор.
Пекин располагает обширным арсеналом высокоточных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, способных поражать передовые американские объекты. Для нейтрализации этих угроз США придется полагаться на дорогостоящие системы противоракетной обороны и крупные арсеналы современных ракет класса «воздух-воздух».
Разработка беспилотных систем, пригодных для действий в Индо-Тихоокеанском регионе, потребует колоссальных инвестиций. Например, малозаметные боевые беспилотники Collaborative Combat Aircraft, предназначенные для поддержки истребителей, будут стоить от 20 до 30 миллионов долларов за единицу, говорится в статье.
Хотя такие системы могут принести существенные преимущества, их высокая стоимость исключает массовое применение или использование в виде роев. Более того, их эксплуатация также потребует привлечения большого числа специалистов, а Китай тем временем активно разрабатывает аналогичные технологии, что нивелирует потенциальное преимущество США и не позволит кардинально изменить баланс сил.
Более простые, одноразовые ударные дроны, ложные цели или дроны радиоэлектронной борьбы могут быть дешевле и выполнять важные функции в составе ударных групп. Но для эффективного применения в условиях потенциального конфликта им, по мнению автора, потребуется достаточная дальность и специфические характеристики, что поднимет их стоимость до сотен тысяч долларов за единицу.
Использование искусственного интеллекта для координации роев может повысить эффективность БПЛА, но понадобятся дополнительные затраты на каналы связи и вычислительные мощности, что также ограничит их количество.
Таким образом, для США становится очевидным, что потенциальный конфликт с равным по силе противником потребует совершенно иного уровня ресурсов и стратегического подхода, чем зарубежные интервенции последних десятилетий против менее развитых противников или повстанческих группировок, приходит к выводу автор.