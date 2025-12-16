Foreign Affairs: уроки Украины могут оказаться бесполезными в конфликте США с Китаем

В последние годы военные аналитики и руководители оборонной промышленности сосредоточились на «уроках», которые западные армии якобы должны извлечь из конфликта на Украине. В результате рынок оказался перенасыщен новыми оборонными продуктами и технологиями. Хотя на Западе их рекламируют как «трансформационные», основываясь на довольно туманном боевом применении на Украине, в конфликте с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе они вряд ли будут востребованы, пишет Джастин Бронк в статье для американского журнала Foreign Affairs.