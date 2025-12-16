Политолог назвал варианты проведения выборов на Украине

Во время военного конфликта Украина может провести электронное голосование и открыть участки для голосования не только на украинской территории, но и на территории России, чтобы были соблюдены права всех украинцев, даже не согласных с позицией властей страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.