Политолог назвал варианты проведения выборов на Украине

Эксперт отметил, что Украину в военное время ждут естественные сложности при организации и проведении выборов президента. Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что одна из основных задач — обеспечить участие всех граждан, в том числе находящихся на стороне ВСУ и на стороне России, проживающих в российских регионах.
Политолог добавил, что властям Украины необходимо будет рассмотреть альтернативные способы голосования, чтобы все граждане страны могли участвовать в процессе. Для этого потребуется позволить выразить свое волеизъявление тем гражданам, которые переехали в Россию.
«Возможно какое-то перемирие на время проведения выборов — это действительно логичное условие, но перемирие даст возможность Украине перегруппироваться, собрать войска, средства», — уточнил Журавлев.
Он допустил, что не исключено проведение голосования в электронном виде или даже по почте, как в Соединенных Штатах.
О готовности к организации выборов украинский президент Владимир Зеленский заявил председателю Бундестага Юлии Клекнер в ходе визита в Берлин. При этом он подчеркнул, что голосование возможно только при определенных условиях. Клекнер, комментируя заявление Зеленского, отметила, что выборы в текущих обстоятельствах станут вызовом для Украины.