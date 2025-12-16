Ричмонд
Политолог назвал варианты проведения выборов на Украине

Во время военного конфликта Украина может провести электронное голосование и открыть участки для голосования не только на украинской территории, но и на территории России, чтобы были соблюдены права всех украинцев, даже не согласных с позицией властей страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что Украину в военное время ждут естественные сложности при организации и проведении выборов президента. Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что одна из основных задач — обеспечить участие всех граждан, в том числе находящихся на стороне ВСУ и на стороне России, проживающих в российских регионах.

Политолог добавил, что властям Украины необходимо будет рассмотреть альтернативные способы голосования, чтобы все граждане страны могли участвовать в процессе. Для этого потребуется позволить выразить свое волеизъявление тем гражданам, которые переехали в Россию.

«Возможно какое-то перемирие на время проведения выборов — это действительно логичное условие, но перемирие даст возможность Украине перегруппироваться, собрать войска, средства», — уточнил Журавлев.

Он допустил, что не исключено проведение голосования в электронном виде или даже по почте, как в Соединенных Штатах.

О готовности к организации выборов украинский президент Владимир Зеленский заявил председателю Бундестага Юлии Клекнер в ходе визита в Берлин. При этом он подчеркнул, что голосование возможно только при определенных условиях. Клекнер, комментируя заявление Зеленского, отметила, что выборы в текущих обстоятельствах станут вызовом для Украины.