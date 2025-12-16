Ричмонд
TOI: Катар вслед за Турцией и Саудовской Аравией хочет получить F-35

Израиль выразил беспокойство по поводу того, что Катар вслед за Турцией и Саудовской Аравией пытается договориться с США о покупке военных самолетов F-35, сообщает израильская газета Times of Israel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в понедельник стало известно, что Доха и Вашингтон возобновили переговоры о возможной продаже Катару американских истребителей F-35. Тель-Авив опасается, что потенциальная сделка может повлиять на качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке.

Издание напоминает, что пять лет назад аналогичный запрос Дохи был отклонен в США, однако сейчас стороны серьезно контактируют по этому вопросу.

В ответ оборонное ведомство Израиля готовит пакет запросов к Белому дому, чтобы компенсировать военные преимущества, которые Израиль может утратить в результате ряда сделок США с ближневосточными странами. Эти запросы, по сведениям TOI, касаются двух эскадрилий современных истребителей — F-35 и F-15I (модель, адаптированная к оперативным потребностям Израиля), а также расширения доступа к современным американским боеприпасам и связанным с ними системам.

По мнению издания, вопрос заключается в том, сможет ли руководство Израиля договориться с администрацией Дональда Трампа, чтобы удовлетворить свои долгосрочные военные потребности, учитывая изменение объема продаж оружия США в регионе.

Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, имеющей в своем арсенале истребители F-35: он эксплуатирует 45 таких самолетов, а еще 30 истребителей находятся в стадии заказа, уточняет TOI.

