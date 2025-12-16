TOI: Катар вслед за Турцией и Саудовской Аравией хочет получить F-35

В ответ оборонное ведомство Израиля готовит пакет запросов к Белому дому, чтобы компенсировать военные преимущества, которые Израиль может утратить в результате ряда сделок США с ближневосточными странами. Эти запросы, по сведениям TOI, касаются двух эскадрилий современных истребителей — F-35 и F-15I (модель, адаптированная к оперативным потребностям Израиля), а также расширения доступа к современным американским боеприпасам и связанным с ними системам.