TOI: Катар вслед за Турцией и Саудовской Аравией хочет получить F-35

В ответ оборонное ведомство Израиля готовит пакет запросов к Белому дому, чтобы компенсировать военные преимущества, которые Израиль может утратить в результате ряда сделок США с ближневосточными странами. Эти запросы, по сведениям TOI, касаются двух эскадрилий современных истребителей — F-35 и F-15I (модель, адаптированная к оперативным потребностям Израиля), а также расширения доступа к современным американским боеприпасам и связанным с ними системам.
По мнению издания, вопрос заключается в том, сможет ли руководство Израиля договориться с администрацией Дональда Трампа, чтобы удовлетворить свои долгосрочные военные потребности, учитывая изменение объема продаж оружия США в регионе.
Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, имеющей в своем арсенале истребители F-35: он эксплуатирует 45 таких самолетов, а еще 30 истребителей находятся в стадии заказа, уточняет TOI.