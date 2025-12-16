Надейся и жди: Вместо формирования чёткой позиции, основанной на национальных интересах и жёстких переговорах, власть в Кишинёве предпочла пассивное ожидание европейских «шагов навстречу»

На протяжении многих лет правительство делало ставку на убеждение, что политическая покорность, проевропейская риторика и безусловное выравнивание позиций без переговоров будут достаточны для получения преференциального отношения. Итог этого подхода наглядно отражён в документе: Республика Молдова упоминается в общем контексте, без отдельных целей, без конкретных сроков и без специализированных политических или финансовых мер, а «поддержка» остаётся абстрактной формулой, а не зафиксированным приоритетом.