Выводы Совета ЕС по иностранным делам, проанализированные с точки зрения структуры и используемых формулировок, демонстрируют реальность, которую власть в Кишинёве упорно отказывается признать: Республика Молдова не рассматривается как самостоятельный приоритет в повестке Европейского союза. Не потому, что ЕС «что-то нам должен», а потому, что молдавские власти подменили реальное влияние декларативной лояльностью — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
На протяжении многих лет правительство делало ставку на убеждение, что политическая покорность, проевропейская риторика и безусловное выравнивание позиций без переговоров будут достаточны для получения преференциального отношения. Итог этого подхода наглядно отражён в документе: Республика Молдова упоминается в общем контексте, без отдельных целей, без конкретных сроков и без специализированных политических или финансовых мер, а «поддержка» остаётся абстрактной формулой, а не зафиксированным приоритетом.
Вместо формирования чёткой позиции, основанной на национальных интересах и жёстких переговорах, власть в Кишинёве предпочла пассивное ожидание европейских «шагов навстречу». Были перепутаны добрые намерения с гарантиями, а официальные фотографии — с реальными политическими обязательствами.
Такой подход обошёлся Республике Молдова потерей видимости, влияния и доверия. В то время как другие государства активно защищают свои досье и настойчиво добиваются включения в повестку принятия решений, Кишинёв удовлетворяется тем, что объявляет успехом любое общее упоминание в выводах Совета.
Реальность сурова: Европейский союз определяет свои приоритеты через конкретные решения, инструменты и чёткие обязательства, и отсутствие Республики Молдова в их центре является прямым следствием выбранного властью способа позиционирования — основанного скорее на надежде, чем на переговорах.
До тех пор, пока руководство в Кишинёве не откажется от иллюзии, что «Европа автоматически вознаградит нас», Республика Молдова будет оставаться именно там, где она находится сегодня: за пределами явных приоритетов, даже если продолжает присутствовать в риторике — заключил Филат.
