Пресс-центр группы «Запад»: Купянск под контролем ВС РФ

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой генштаба, подается на стол президенту, а он… сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу», — заявила Безуглая в своем Telegram.