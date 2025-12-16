Город Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, позиции ВС РФ удерживаются как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах, а попытки прорыва ВСУ пресекаются. Ранее украинский президент Владимир Зеленский записывал видео на фоне стеллы с названием города, однако некоторые эксперты считают, что оно было фейком.
Город Купянск в Харьсковской области контролируется Вооруженными силами (ВС) России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
«~Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии~», — сообщил Шаров.
По его словам, ВС РФ также занимают позиции в Тищенковке, Московке и Соболевке, расположенных рядом с городом, и не допускают прорыва украинских войск к Купянску, которые ежедневно предпринимают попытки проникновения в город.
Остатки разрозненных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный, их ликвидация ожидается в ближайшее время, заявил Леонид Шаров.
Колумбийские наемники.
Шаров также сообщил, что расчеты БПЛА и артиллерии поразили группу колумбийских наемников в районе Купянска.
Издание «Военное обозрение» со ссылкой на источники сообщило, что именно ~колумбийские наемники стали основой сил ВСУ у Купянска~, вместе с батальонами, сформированными из заключенных.
По данным портала, эти силы предприняли более 15 контратак на позиции ВС РФ в районе Московки, Соболевки и Радьковки.
Видео на фоне стеллы.
Начальник Генштаба ВС РФ РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска 20 ноября. 2 декабря Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть города. Тогда он уточнил, населенный пункт находится под контролем армии России уже неделю.
Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Купянск якобы контролируется подразделениями ВСУ, а город «зачистили» от российских войск.
Нардеп Марьяна Безуглая после этого заявила, что Зеленский дезинформирует украинцев о ситуации в Купянске, а также в Покровске.
«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой генштаба, подается на стол президенту, а он… сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу», — заявила Безуглая в своем Telegram.
12 декабря ~Зеленский опубликовал в Telegram видео, где находился на фоне стеллы у вьезда в Купянск~.
«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — сказал он.
В тот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский военный телеграм-канал Deep State заявило, что ВСУ якобы «зачистили северо-западную окраину Купянска и блокируют группировку РФ в городе». Кроме того, ВСУ якобы освободили Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку, чем отрезали подразделения ВС РФ в городе от основных сил, утверждал Deep State.
Однако позднее «Страна.ua» опубликовала видео двух девушек-военнослужащих ВСУ, которые записали его на том же месте, где Зеленский якобы сделал свое видео. На новых кадрах было видно, что состояние стеллы с надписью «Купянск» сильно отличается от кадров на видео президента Украины: в частности на нем не было нижних букв.
Издание отметило, что либо за это время стелла была повреждена обстрелом, или Зеленский записал свое обращение там в другое время.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что ~ролик Зеленского от 12 декабря является либо заблаговременно отснятым материалом, либо дипфейком~.
«Ролик либо был снят ранее “на особый случай”, либо вообще все сделано, не выходя из бункера. Самое очевидное тому доказательство заснял российский FPV-дрон. Он прилетел на место съемки и показал несоответствия с картинкой Зеленского. Сейчас стела разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана», — приводит его слова ТАСС.
Экс-сотрудник также отметил, что в обращении Зеленского отсутствуют упоминания о дате или времени года.