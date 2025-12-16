«Частичная капитуляция или затяжной конфликт»: СМИ указали на риски для Украины после переговоров в Берлине

Высокопоставленные чиновники признали, что по мере того, как в проект соглашения вносятся поправки в ответ на «озабоченности» Киева, убедить Москву подписать его будет все труднее. Кроме того, Владимир Зеленский, который вчера заявил, что «воодушевлен прогрессом», дал понять, что не готов принять итоговый документ, который должен быть представлен Москве.