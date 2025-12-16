«Частичная капитуляция или затяжной конфликт»: СМИ указали на риски для Украины после переговоров в Берлине

Европейские чиновники, которые скептически относились к готовности Дональда Трампа играть центральную роль в обеспечении безопасности Украины, заявили, что встреча в Берлине произвела на них впечатление, пишет американская газета The New York Times.
«В последние дни мы отмечаем значительный дипломатический импульс, возможно, самый значительный с начала конфликта в 2022 году. Теперь у нас есть шанс начать подлинный мирный процесс на Украине», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в понедельник.
Высокопоставленные чиновники признали, что по мере того, как в проект соглашения вносятся поправки в ответ на «озабоченности» Киева, убедить Москву подписать его будет все труднее. Кроме того, Владимир Зеленский, который вчера заявил, что «воодушевлен прогрессом», дал понять, что не готов принять итоговый документ, который должен быть представлен Москве.
Немецкая газета Bild тоже отмечает явный диссонанс меду официальными заявлениями Украины, США и Германии и тем, что обсуждалось в кулуарах.
Территориальные уступки будет трудно объяснить украинцам и реализовать с юридической точки зрения, считает Bild. Кроме того, хотя Зеленский говорит о «солидной» военной помощи, европейские партнеры в своих заявлениях используют осторожное «может». Это наводит на мысль, что украинцам в случае возобновления конфликта вновь придется сражаться в одиночку, а быстрое перевооружение страны кажется маловероятным, пишет издание.
«Все как в прошлый раз. Европейцы рассчитывают переманить Трампа на свою сторону, заняв единую позицию, и отсрочить реализацию плана, невыгодного Украине», — заявил источник в украинском правительстве.
Другой инсайдер из украинского правительства описал ситуацию так: «На данный момент у нас нет благоприятного сценария. Либо мы вынуждены пойти на частичную капитуляцию, либо конфликт будет продолжаться без поступления новой помощи, которая могла бы повлиять на ситуацию».