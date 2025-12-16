США нанесли удары по трем судам наркоторговцев в международных водах

3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что помимо действий на море американские военные готовятся начать наземную операцию в Венесуэле. Ее цель не скрывается: Трамп считает лидера Венесуэлы Николаса Мадуро незаконным президентом, который пришел к власти в результате сфальсифицированных выборов. По данным Reuters, в конце ноября Трамп уже ставил венесуэльскому лидеру ультиматум с требованием в течение недели покинуть страну вместе с членами своей семьи и отправиться в любое место по своему выбору. Требования были отвергнуты. Перед этим, в августе США объявляли награду в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать Мадуро.