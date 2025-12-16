Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по теме евразийской безопасности

Стороны подвели итоги совместной работы в 2025 году по продвижению идеи хартии и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении на предстоящий год. Состоялась дискуссия по вопросу противодействия незаконным санкциям западных стран, стороны договорились о реализации ряда совместных шагов.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по теме евразийской безопасности и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подвели итоги совместной работы в 2025 году по продвижению идеи хартии и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении на предстоящий год. Состоялась дискуссия по вопросу противодействия незаконным санкциям западных стран, стороны договорились о реализации ряда совместных шагов.

Кроме того, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты с руководителем российской делегации — послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Трофимовым.

Игорь Секрета отметил важность взаимодействия Беларуси и России в продвижении белорусской инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке с момента ее выдвижения в 2023 году. -0-

Фото МИД.