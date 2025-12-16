16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по теме евразийской безопасности и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны подвели итоги совместной работы в 2025 году по продвижению идеи хартии и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении на предстоящий год. Состоялась дискуссия по вопросу противодействия незаконным санкциям западных стран, стороны договорились о реализации ряда совместных шагов.
Кроме того, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты с руководителем российской делегации — послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Трофимовым.
Игорь Секрета отметил важность взаимодействия Беларуси и России в продвижении белорусской инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке с момента ее выдвижения в 2023 году. -0-
Фото МИД.