На Украине после мирной сделки могут ввести налог на восстановление страны

После завершения конфликта на Украине могут ввести новый налог на восстановление страны, пишет украинское издание «Политика страны» со ссылкой на заявление замминистра развития общин и территорий Алены Шкрум.
Она рассказала, что власти страны уже начали работу над созданием отдельного фонда восстановления, так как ни один международный банк «не был создан для восстановления страны во время войны», они имеют длительные бюрократические процедуры и высокие требования государственных гарантий. Шкрум подчеркнула, что Украине средства нужны срочно.
«В перспективе Фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии. Но до окончания (конфликта) отдельного налога точно не будет», — сказала замминистра.
При этом глава налогового комитета Рады Гетманцев опроверг информацию о планах ввести на Украине налог на восстановление.
«Мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление», — сказал он.
Ранее сообщалось, что зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, ведет переговоры с финансовыми американскими гигантами об управлении инвестиционным фондом послевоенного восстановления Украины.