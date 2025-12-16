На Украине после мирной сделки могут ввести налог на восстановление страны

Она рассказала, что власти страны уже начали работу над созданием отдельного фонда восстановления, так как ни один международный банк «не был создан для восстановления страны во время войны», они имеют длительные бюрократические процедуры и высокие требования государственных гарантий. Шкрум подчеркнула, что Украине средства нужны срочно.