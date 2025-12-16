Ричмонд
Песков: Участие Европы в урегулировании на Украине не сулит ничего хорошего

Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала сигналов о переговорах США и Европы по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Участие представителей Европы в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Украине не сулит ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами 16 декабря.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российская сторона не получала сигналы о переговорах США и Европы по разрешению украинского конфликта. По словам пресс-секретаря российского лидера, сначала Москва должна ознакомиться с результатами контактов Вашингтона и Киева при участии Европы по вопросам урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал, что контакты России и США по Украине вселяют надежду. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона поняла позицию Москвы по конфликту.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
