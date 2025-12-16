Песков: Участие Европы в урегулировании на Украине не сулит ничего хорошего

Песков также сообщил, что российская сторона не получала сигналы о переговорах США и Европы по разрешению украинского конфликта. По словам пресс-секретаря российского лидера, сначала Москва должна ознакомиться с результатами контактов Вашингтона и Киева при участии Европы по вопросам урегулирования.