Песков: Участие Европы в урегулировании на Украине не сулит ничего хорошего

Участие представителей Европы в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Украине не сулит ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами 16 декабря.
Песков также сообщил, что российская сторона не получала сигналы о переговорах США и Европы по разрешению украинского конфликта. По словам пресс-секретаря российского лидера, сначала Москва должна ознакомиться с результатами контактов Вашингтона и Киева при участии Европы по вопросам урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал, что контакты России и США по Украине вселяют надежду. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона поняла позицию Москвы по конфликту.