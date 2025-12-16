Посольство России в Лондоне призвало Великобританию отказаться от агрессивной риторики и прекратить изображать страну в качестве врага королевства и всей Европы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.
«Призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы.. Все наветы в жанре “гибридных угроз” также совершенно безосновательны», — говорится в сообщении.
Российское посольство также отметило, что, выставляя Москву в качестве якобы агрессора, Лондон намерено запугивает собственное население. Представители дипмиссии подчеркнули, что Россия не имеет намерений вступать с Британией в вооруженный конфликт.
Президент РФ Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать со странами Европы или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.
