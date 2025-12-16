Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России призвало Британию прекратить делать из РФ врага Европы

Российское посольство призвало Лондон прекратить изображать Россию в качестве врага Британии и Европы, запугивая собственное население.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Лондоне призвало Великобританию отказаться от агрессивной риторики и прекратить изображать страну в качестве врага королевства и всей Европы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

«Призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы.. Все наветы в жанре “гибридных угроз” также совершенно безосновательны», — говорится в сообщении.

Российское посольство также отметило, что, выставляя Москву в качестве якобы агрессора, Лондон намерено запугивает собственное население. Представители дипмиссии подчеркнули, что Россия не имеет намерений вступать с Британией в вооруженный конфликт.

Президент РФ Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать со странами Европы или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.

Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания продолжает вводить новые санкции против России, пытаясь сорвать мирные процессы по урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше