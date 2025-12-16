Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с Путиным

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
По данным на 18:00 по московскому времени, на линию поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер MАХ и 262 тысячи СМС.
Также зарегистрировано 175 тысяч обращений через иные соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений и 20 тысяч вопросов через приложение, сообщили в канале Кремля в МАХ.
Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.
До этого сообщалось, что к участию в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 255 тысяч запросов. При этом 67 процентов всех обращений поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента. Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.рф».