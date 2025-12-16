Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с Путиным

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

По данным на 18:00 по московскому времени, на линию поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер MАХ и 262 тысячи СМС.

Также зарегистрировано 175 тысяч обращений через иные соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений и 20 тысяч вопросов через приложение, сообщили в канале Кремля в МАХ.

Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.

До этого сообщалось, что к участию в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 255 тысяч запросов. При этом 67 процентов всех обращений поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента. Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.рф».