Германия поставила Украине две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия поставила Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris‑T, а в следующем году намерена поставить значительное количество ракет AIM‑9 Sidewinder. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины, сообщает ТАСС.