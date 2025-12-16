Германия поставила Украине две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия поставила Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris‑T, а в следующем году намерена поставить значительное количество ракет AIM‑9 Sidewinder. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины, сообщает ТАСС.
«С момента нашей последней встречи мы укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot, а также поставке девятого комплекса Iris-T», — приводит его слова газета Corriere della Sera. По его словам, поставка Patriot осуществлялась при участии Норвегии.
Писториус добавил, что в 2026 году Германия передаст «значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины».-0-