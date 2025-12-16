Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подралась с коллегой Сергеем Тарутой после того, как заблокировала трибуну парламента, приклеила плакаты с требованием уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и провести военную реформу. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 16 декабря, прокомментировала этот инцидент в стихах.
— Под флагами ЕС… Попал нардеп в замес… Она ему дала… Куда и как могла, — написала пресс-секретарь ведомства с своем Telegram-канале.
Один из депутатов во время заседания Верховной рады не сдержал эмоций и выругался по-русски, когда ему не предоставили слово. На кадрах заседания было слышно, как парламентарий, возмущенный решением коллег, начинает громко выражать недовольство.
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы.