«Она ему дала, куда могла»: Захарова в стихах высказалась о драке депутатов в Раде

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подралась с коллегой Сергеем Тарутой после того, как заблокировала трибуну парламента, приклеила плакаты с требованием уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и провести военную реформу. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 16 декабря, прокомментировала этот инцидент в стихах.

— Под флагами ЕС… Попал нардеп в замес… Она ему дала… Куда и как могла, — написала пресс-секретарь ведомства с своем Telegram-канале.

Один из депутатов во время заседания Верховной рады не сдержал эмоций и выругался по-русски, когда ему не предоставили слово. На кадрах заседания было слышно, как парламентарий, возмущенный решением коллег, начинает громко выражать недовольство.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
