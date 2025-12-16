FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа

Фокус политики Трампа на том, что США могут получить от других стран, в том числе критически важные минералы и инвестиции. При таком раскладе дипломатия становится своего рода игрой в предложения, отмечает издание. «Все условно [с Трампом]. Ничего не получишь, если не инвестируешь в игру», — сказал источник газеты среди инвесторов из Дубая.