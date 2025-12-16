Ричмонд
В ЕС растут визовые отказы для россиян: Захарова обвинила Европу в дискриминации

Захарова: в странах ЕС растет число визовых отказов для граждан России.

Источник: Комсомольская правда

Число визовых отказов для граждан России в странах Европейского союза продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с открытием визовых центров Кипра в России.

«Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов — пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в странах ЕС сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, некоторые государства полностью приостановили их выдачу. Она добавила, что открытие визовых центров стран ЕС в России свидетельствует о понимании в Европе масштабов экономических потерь.

Российские туристы продолжают пользоваться возможностью путешествовать по Европе без визовых формальностей. Сайт KP.RU подготовил перечень стран, которые принимают россиян только по заграничному паспорту, без необходимости оформления визы.

