Нардепу Безуглой могут запретить присутствовать на заседаниях Рады

Украинский депутат использовала нецензурные слова в адрес коллеги Николая Тищенко.

Источник: Аргументы и факты

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую могут лишить права присутствовать на заседаниях из-за нецензурных высказываний во время блокирования трибуны, пишет Telegram-канал INSIDER UA со ссылкой на комитет украинского парламента по вопросам регламента.

Сообщается, что Безуглая три раза обратилась на заседании к коллеге Николаю Тищенко с использованием нецензурных слов.

Напомним, 16 декабря на заседании в Раде между депутатами произошла потасовка. Безуглая заблокировала трибуну, приклеив плакаты с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести военную реформу. В интернете появились кадры, на которых видно, как на фоне этого Безуглая хватает нардепа Сергея Таруту, за пиджак, а он бьет ее по руке.