Нардепу Безуглой могут запретить присутствовать на заседаниях Рады

Напомним, 16 декабря на заседании в Раде между депутатами произошла потасовка. Безуглая заблокировала трибуну, приклеив плакаты с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести военную реформу. В интернете появились кадры, на которых видно, как на фоне этого Безуглая хватает нардепа Сергея Таруту, за пиджак, а он бьет ее по руке.