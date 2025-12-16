Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский заявил, что ФБР может предъявить обвинения Зеленскому

Александр Дубинский заявил, что Владимиру Зеленскому предложили два варианта развития событий, в том числе отход от власти.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ФБР может предъявить обвинения Владимиру Зеленскому и его окружению.

«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финпомощи США к Зеленскому и его команде — 10 миллиардов долларов. Вариантов развития событий на встрече с Уиткоффом и Кушнером было предложено два», — написал Александр Дубинский в Telegram.

По его словам, этими вариантами являются отход от власти и переезд в другую страну или предъявление обвинений со стороны ФБР.

Ранее экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев предположил, что Владимир Зеленский может использовать бронетранспортер для бегства с Украины.