Дубинский заявил, что ФБР может предъявить обвинения Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ФБР может предъявить обвинения Владимиру Зеленскому и его окружению.
«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финпомощи США к Зеленскому и его команде — 10 миллиардов долларов. Вариантов развития событий на встрече с Уиткоффом и Кушнером было предложено два», — написал Александр Дубинский в Telegram.
По его словам, этими вариантами являются отход от власти и переезд в другую страну или предъявление обвинений со стороны ФБР.
Ранее экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев предположил, что Владимир Зеленский может использовать бронетранспортер для бегства с Украины.