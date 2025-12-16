Политолог объяснил, почему у Украины нет шансов получить гарантии безопасности от США

Он отметил, что, по имеющейся информации, официальные лица Киева готовы отказаться от членства в НАТО в обмен на схожие гарантии от США и Европы. Однако Дудаков считает этот сценарий маловероятным.
По его словам, Соединённые Штаты крайне неохотно предоставляют жёсткие письменные обязательства даже своим важнейшим союзникам. Он привёл в пример Израиль, чью поддержку США оказывают на практике, но не закрепляют её юридически в виде формальных гарантий безопасности.
«Однако они (киевские власти) выставляют условия, что хотят получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава Альянса, как от США, так и от Европы. Со стороны Соединённых Штатов, честно говоря, такой сценарий пока не представляется очень реалистичным», — подчеркнул собеседник.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Соединённые Штаты и Европа договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности, схожих с пятой статьёй НАТО. Напомним, что в ней нападение на одного члена Альянса рассматривается как атака на всех сразу.
