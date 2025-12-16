Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие региона

Глава государства Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой обсуждались вопросы развития региона и его успехи в различных отраслях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил до этого на брифинге, что такие встречи с главами субъектов федерации являются регулярной практикой, направленной на поддержание диалога и координации действий.

Источник: Life.ru

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Видео © Telegram / Кремль Новости.

На встрече обсуждались и вопросы социально-экономического развития региона. Коков представил подробный доклад о положении дел в республике, обратив особое внимание на динамику в сфере здравоохранения.

Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в Кабардино-Балкарии построены восемь новых амбулаторий и отремонтированы десять объектов. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний: диспансеризацией и медицинскими осмотрами охвачено свыше 340 тысяч взрослого населения, что составляет почти 70% от общего числа.

Показатель удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи составляет 64,5%, что отражает внимание властей к качеству медицинских услуг и уровню жизни населения. Эта встреча подчёркивает важность поддержания диалога между федеральными и региональными властями и демонстрирует стремление к повышению качества жизни граждан и улучшению социальных условий.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил обновлённый состав регионального правительства. Согласно документу, ряд ключевых вице-премьеров сохранили свои позиции в кабинете министров. В их число вошли первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина, а также заместители Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. При этом из правительства выбыли Александр Борисов и Алексей Черников, чьи полномочия были прекращены.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше