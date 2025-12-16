Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие региона

Глава государства Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой обсуждались вопросы развития региона и его успехи в различных отраслях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил до этого на брифинге, что такие встречи с главами субъектов федерации являются регулярной практикой, направленной на поддержание диалога и координации действий.