Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие региона

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Видео © Telegram / Кремль Новости.
На встрече обсуждались и вопросы социально-экономического развития региона. Коков представил подробный доклад о положении дел в республике, обратив особое внимание на динамику в сфере здравоохранения.
Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в Кабардино-Балкарии построены восемь новых амбулаторий и отремонтированы десять объектов. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний: диспансеризацией и медицинскими осмотрами охвачено свыше 340 тысяч взрослого населения, что составляет почти 70% от общего числа.
Показатель удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи составляет 64,5%, что отражает внимание властей к качеству медицинских услуг и уровню жизни населения. Эта встреча подчёркивает важность поддержания диалога между федеральными и региональными властями и демонстрирует стремление к повышению качества жизни граждан и улучшению социальных условий.
Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил обновлённый состав регионального правительства. Согласно документу, ряд ключевых вице-премьеров сохранили свои позиции в кабинете министров. В их число вошли первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина, а также заместители Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. При этом из правительства выбыли Александр Борисов и Алексей Черников, чьи полномочия были прекращены.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.