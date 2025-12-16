Штраф круглый год: кто с 2026 года обязан сообщать военкомату о переезде

С 1 января 2026 года правила воинского учёта в России становятся строже. Тема «военкомат штраф 2026» будет актуальна не только во время призывных кампаний. Теперь штрафы за неуведомление военкомата могут назначаться в любое время года. Это касается всех, кто состоит на воинском учёте и меняет место проживания. Разбираемся, кого затрагивают новые требования, какой переезд считается нарушением и что делать, чтобы не получить административный штраф.
Что нового: круглогодичные штрафы вместо сезонных.
Раньше многие считали, что внимание военкоматов сосредоточено только весной и осенью. В остальное время года правила воинского учёта соблюдали формально. С 2026 года этот подход больше не работает. Ответственность за нарушение учёта, в том числе если гражданин не уведомил военкомат о переезде, применяется круглый год. Закон не делает исключений ни по сезону, ни по текущему статусу призыва.
Кто обязан уведомлять военкомат о переезде.
Вопрос «обязан ли оповещать военкомат при переезде» возникает регулярно. Обязанность распространяется на:
мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учёте;граждан, находящихся в запасе, включая офицеров запаса — с учётом их категории и разряда.
Важно понимать: если человек состоит на учёте, он обязан сообщать об изменении места жительства, даже если в данный момент не подлежит призыву.
Какой переезд считается «долгим».
Закон ориентируется не на сам факт смены адреса, а на продолжительность выезда. Уведомление военкомата требуется, если осуществляется выезд за пределы региона проживания и срок пребывания в другом регионе превышает три месяца.
Если речь идёт о краткосрочной поездке — командировке, отпуске или лечении, — уведомление не требуется. Именно поэтому при оценке ситуации военкомат всегда учитывает фактическое время пребывания вне региона.
Сколько штраф и по какой статье.
Если гражданин нарушил правила учёта и не сообщил о переезде, применяется статья 21.5 КоАП РФ. Она предусматривает административный штраф, он может составить от 10 до 20 тысяч рублей.
Конкретная сумма зависит от обстоятельств дела, наличия повторного нарушения и того, как гражданин исполнял обязанности ранее. Именно этот штраф чаще всего имеют в виду, задавая вопрос, что будет, если не сообщить военкомату о переезде.
Как правильно уведомить военкомат: 3 способа.
Закон допускает несколько вариантов уведомления военкомата о смене места жительства:
Лично — обратиться в военкомат по месту жительства или фактического пребывания. Через портал «Госуслуг» — если соответствующая услуга доступна в регионе. Почтовым отправлением.
Сделать это нужно в течение двух недель после отъезда. Нарушение срока чаще всего и становится причиной штрафа.
Военкомат и переезд за пределы региона: важные детали.
Если человек временно проживает в другом субъекте РФ более трёх месяцев, военкомат вправе потребовать постановки на учёт по месту пребывания. Это касается и тех, кто работает вахтовым методом, и тех, кто фактически сменил регион, но не оформил документы.
Что делать, если вы учитесь или работаете в другом регионе.
Учёба или работа в другом городе не освобождает от воинского учёта. В таких случаях рекомендуется оформить временную регистрацию, встать на учёт в военкомате по месту пребывания, уведомить военкомат по прежнему месту жительства.
Распространённые заблуждения.
«Если нет прописки — сообщать не нужно».
Это неверно. Закон учитывает не только регистрацию, но и фактическое место жительства. Даже без постоянной прописки обязанность уведомить военкомат сохраняется.
«Теперь штрафуют за любой переезд».
Это не так. Штраф за выезд из региона без уведомления военкомата возможен только при длительном пребывании — более трёх месяцев — и при нарушении установленного срока уведомления.
«Военкоматы будут ловить на вокзалах».
Подобные утверждения не имеют подтверждения. Контроль осуществляется через учётные данные, а не через массовые проверки.
Часто задаваемые вопросы.
А если уехал на два месяца?
Уведомление не требуется, так как срок не превышает установленный законом.
А если уволился и переехал?
Факт увольнения роли не играет. Значение имеет только переезд за пределы региона и его продолжительность.
Как уведомить военкомат о переезде в другой город без риска штрафа?
Самый надёжный способ — личное обращение или подача уведомления через «Госуслуги» с сохранением подтверждений.