Штраф круглый год: кто с 2026 года обязан сообщать военкомату о переезде

С 1 января 2026 года правила воинского учёта в России становятся строже. Тема «военкомат штраф 2026» будет актуальна не только во время призывных кампаний. Теперь штрафы за неуведомление военкомата могут назначаться в любое время года. Это касается всех, кто состоит на воинском учёте и меняет место проживания. Разбираемся, кого затрагивают новые требования, какой переезд считается нарушением и что делать, чтобы не получить административный штраф.