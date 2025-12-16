Додик назвал пророческой Мюнхенскую речь Путина в 2007 году

Политик заявил, что российский президент был тогда предельно точен и понятен в своих предостережениях. По его словам, западные страны считали, что Россия уже не способна на серьёзные действия, и их целью был прорыв к ресурсам Дальнего Востока. Додик также утверждал, что у Запада существовал план обмануть Россию Минскими соглашениями, вооружить Украину и организовать вторжение.