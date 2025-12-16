Политик заявил, что российский президент был тогда предельно точен и понятен в своих предостережениях. По его словам, западные страны считали, что Россия уже не способна на серьёзные действия, и их целью был прорыв к ресурсам Дальнего Востока. Додик также утверждал, что у Запада существовал план обмануть Россию Минскими соглашениями, вооружить Украину и организовать вторжение.
«Путин был предельно точен и понятен, но Запад был ослеплён своей мощью. Им казалось, что это смешно. Они считали, что Россия уже не та и не сможет ничего сделать», — заявил Додик.
В своей знаменитой речи Путин решительно осудил курс на создание однополярного мира и расширение НАТО. Российский лидер призывал к фундаментальному пересмотру архитектуры глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Россия с её тысячелетней историей будет и впредь проводить независимую внешнюю политику, отстаивая свои национальные интересы.
Ранее американское аналитическое издание отметила, что Владимир Путин может рассматриваться как победитель в украинском конфликте благодаря успехам армии и расколу в западных странах. Авторы подчёркивают, что оперативная обстановка на фронте складывается благоприятно для российской армии, особенно с учётом приближения зимы. Для киевского режима ситуация развивается негативно, поскольку украинские силы сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов и личного состава.
